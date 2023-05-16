Прощание с Эдуардом Сагалаевым началось на Троекуровском кладбище в Москве
Церемония прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым началась 16 мая на Троекуровском кладбище в Москве.
Проститься с Сагалаевым пришли родные, друзья, коллеги и поклонники.
«Он был прирожденным телевизионным человеком. То, что происходило на телевидении во второй половине 1980-х, в 1990-е годы, трудно себе представить без Сагалаева. Он удивительно тонко понимал запрос молодежи. <...> Одновременно он, конечно, был блестящим телевизионным ведущим, потому что, когда он возглавлял программу «Время», его программу ждали, его рассуждения о современной политике были очень важны», — заявил спецпредставитель президента России по межкультурному взаимодействию Михаил Швыдкой.
Сагалаев умер 13 мая. Ему было 76 лет.
Президент России Владимир Путин назвал Сагалаева легендой и подлинным корифеем российской тележурналистики. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким.
Эдуард Сагалаев — журналист, один из основателей телеканала «ТВ-6» (телеканал работал с 1993 по 2002 год), член Академии российского телевидения, заслуженный журналист России, лауреат Государственной премии СССР. Пост президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев занял в 1995 году.