В промышленной зоне Херсона уничтожено восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 мая сообщил источник «Известий» в экстренных службах.

В результате ночного артиллерийского удара по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ, которое располагалось в этой промышленной зоне, еще четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Российские бойцы этим ударом также смогли вывести из строя пять единиц автомобильной техники.

Также в районе населенного пункта Ивановка были уничтожены 120-миллиметровый минометный расчет ВСУ и боекомплект к нему. Во время этого инцидента шесть боевиков ВСУ погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков 14 мая сообщил, что российские войска уничтожили склад боеприпасов группировки «Херсон» ВСУ в районе Николаева. Всего за сутки на херсонском направлении в ходе огневого поражения Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили более 20 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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