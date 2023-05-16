Умер экс-губернатор Кировской области Николай Шаклеин

Экс-губернатор Кировской области Николай Шаклеин умер на 80-м году жизни. Об этом во вторник сообщил в своем Telegram--канале действующий глава области Александр Соколов.

Известно, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

«Его жизнь неразрывно связана с Кировской областью. С 2004 по 2009 год он работал на посту губернатора, представлял интересы региона в Совете Федерации и Государственной думе. Работал в органах прокуратуры России, отличный правовед, он приложил свои знания для разработки Кодекса об административных правонарушениях России», — написал Соколов.

Николай Шаклеин родился 20 сентября 1943 года. Также был директором Волго-Вятского института (филиала) Университета им. Кутафина (МГЮА) в городе Кирове, советником ректора Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) с 2019 года и членом партии «Единая Россия».

За свои заслуги на государственной службе Шаклеин получил медаль «За укрепление государственной системы защиты информации» I степени и благодарность президента Российской Федерации за многолетнюю добросовестную работу.