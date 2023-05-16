Карантин по бешенству ввели в двух селах Омской области
Карантин начал действовать в двух селах Омской области в связи с выявлением случаев бешенства. Ограничительные мероприятия будут действовать до 10 июня.
По данным ИА «Омскрегион», в селе Красная Горка Омского района бешенство диагностировали у собаки. В селе Низовом Муромцевского района вирус выявлен у крупного рогатого скота. Карантинная зона установлена в радиусе 2 км от эпизоотических очагов. Запрещены лечение восприимчивых к бешенству животных, ввоз и перемещение животных, а также посещение посторонними лицами очагов. Кроме того, в населенных пунктах ограничили проведение ярмарок.
С начала 2023 года в Омской области зарегистрировали 18 случаев бешенства. За весь 2022 год выявлено пять случаев заболевания.
В Якутии департамент ветеринарии сообщил о выявлении природных очагов бешенства. Вирус выявлен в патологических пробах, отобранных у песцов в Аллаиховском районе.