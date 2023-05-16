Запрет на охоту продлили в Свердловской области из-за угрозы пожаров

В Свердловской области до 22 мая продлили запрет на охоту. Такие меры принимаются, чтобы предупредить возможные пожары на природе.

На всей территории региона действует особый противопожарный режим. Гражданам, которые нарушают правила пожарной безопасности, грозят штрафы до 60 тыс. рублей. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

В департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области уточнили, что госпошлина за выдачу разрешения на охоту возврату не подлежит. Квитанции об уплате пошлины действительны в течение трех лет и могут быть использованы в следующие сезоны охоты.

Ограничения на охоту начали действовать в регионе с 27 апреля. Запрет позволяет снизить количество людей, которые посещают леса, и снизить вероятность возникновения пожара в связи с человеческим фактором.