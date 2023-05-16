Два человека пострадали в ДТП на трассе в Оренбургской области
Два человека получили травмы при опрокидывании автомобиля на дороге в Оренбургской области. Одного из потерпевших деблокировали спасатели.
Авария произошла на дороге Орск — Светлый на территории Домбаровского района. Легковой автомобиль Renault Duster столкнулся с машиной «УАЗ», второе транспортное средство опрокинулось. Об этом сообщает «Урал56.Ру».
Травмы получили водитель и пассажир «УАЗа». Оба были госпитализированы.
В ГИБДД отметили, что в апреле 2023 года в Оренбуржье наметился рост количества аварий с пострадавшими. При этом на 7,7% сократилось число ДТП с погибшими.