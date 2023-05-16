Жителей Омской области предупредили об ухудшении погоды

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Омской области в ближайшее время. Ветер усилится до 17 м/с.

По данным Обь-Иртышского УГМС, порывы ветра ожидаются до конца суток 16 мая. Вероятны повреждения линий связи и электропередачи, уточняет ИА «Город55». Также не исключены аварии на коммунальных объектах.

Кроме того, до 19 мая в регионе прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность. Жителей Омской области просят незамедлительно обращаться в МЧС при обнаружении пожара.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучил прогноз на похолодание в нескольких районах России. Температура воздуха будет ниже климатической нормы в Иркутской, Омской, Свердловской, Томской и Челябинской областях. Вероятны заморозки до –3 градусов.