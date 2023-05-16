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Здание администрации в Горловке повреждено обстрелом со стороны ВСУ

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Фото: t.me/Prikhodko1970
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Здание Зайцевской поселковой администрации в Никитовском районе Горловки повреждено из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил 16 мая мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии повреждено здание Зайцевской поселковой администрации», — написал он в Telegram-канале.

Утром 16 мая ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов калибра 152 мм.

Горловка регулярно попадает под огонь украинских боевиков. Ранее, 14 мая, пять жителей Горловки пострадали при атаке ВСУ.

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