Здание Зайцевской поселковой администрации в Никитовском районе Горловки повреждено из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил 16 мая мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии повреждено здание Зайцевской поселковой администрации», — написал он в Telegram-канале.

Утром 16 мая ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов калибра 152 мм.

Горловка регулярно попадает под огонь украинских боевиков. Ранее, 14 мая, пять жителей Горловки пострадали при атаке ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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