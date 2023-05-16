«Ночь музеев – 2023» в Санкт-Петербурге — афиша мероприятий и выставок

Ежегодно Санкт-Петербург принимает участие в акции «Ночь музеев». Десятки музеев и учреждений культурной столицы открывают свои двери для туристов и жителей города. В 2023 году мероприятия состоятся в третью субботу мая, 20-го числа. Ввиду того что нынешний год объявлен Годом педагога и наставника в России, общегородской темой события стал опыт и важность его передачи следующим поколениям. Какие мероприятия подготовили музеи Северной столицы — читайте в материале «Известий».

«Ночь музеев – 2023» в Эрмитаже

Эрмитаж традиционно является участником акции и готовит программу для детей и взрослых. В 2023 году в Малом Эрмитаже пройдут тематические игры, лекции и мастер-классы. Дворец Меншикова приглашает посетителей на обзорные экскурсии с видеопрезентациями. А реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» организует кинопоказ.

Билеты на предстоящие мероприятия можно приобрести на сайте музея. Регистрации на отдельные направления культурной программы не требуется.

«Ночь музеев – 2023» в Кунсткамере

С 18:00 до 22:00 будут доступны для посещения залы Кунсткамеры на первом и втором этажах, в том числе открытые в 2022 году «Петровская Кунсткамера, или Башня знаний», и «Имперский зал: Многонародная Россия».

Кроме того, гостям музея предложат принять участие в тематическом квесте, включающем в себя игры разных народов мира. Мероприятие будет сопровождаться живой музыкой.

«Ночь музеев – 2023» в библиотеках Петербурга

К акции присоединяются и многие библиотеки Северной столицы. Культурные учреждения предлагают жителям и гостям города познавать творения классиков, а также вступать диалог с самими собой в ходе творческих мастер-классов и посещения тематических площадок. Программу готовят библиотеки «Семеновская», «Ржевская», «Лиговская», «КУБ» и «ШКАФ», а также другие учреждения города.

«Ночь музеев» в Санкт-Петербурге – 2023 — куда пойти

Российский этнографический музей 20 мая ждет гостей, чтобы обсудить с ними тонкости традиционного фольклора и его современные воплощения. Посетителей ждут посиделки в русской избе, квест и игры в стиле древнерусских забав.

Военно-морской музей проиллюстрирует опыт на примере инженерных изобретений мореплавателей со времен Петра I и до наших дней. Также вниманию гостей представят мультижанровую музыкальную постановку.

Музей советских игровых автоматов подошел к концепции опыта через призму современных рекомендательных алгоритмов. В качестве спикеров приглашены представители популярных приложений, в которых пользователи привыкли получать советы. Кроме того, посетителей пригласят принять участие в киновикторине и игре «Угадай мелодию».

В Военно-медицинском музее всем желающим расскажут о том, как менялись со временем представления о здоровье и гигиене по мере развития науки, а также предложат пришедшим попробовать себя в роли врачей разного профиля.

В шуточной форме идею опыта обыгрывает котокафе-музей «Республика кошек». Оно приглашает больших и маленьких посетителей провести время с хвостатыми обитателями, обсудить особенности питомцев и уход за ними, а также увидеть работы художника Валерия Малиновского.

Концерты в Петербурге в «Ночь музеев – 2023»

Не только музеи принимают участие в просветительской акции. Концертные и оркестровые площадки в «Ночь музеев» также представят особую программу. Так, в Академической капелле Петербурга прозвучат произведения мировых классиков, Лютеранская церковь святой Екатерины продемонстрирует разницу между видами клавишных, а государственный ансамбль танца «Барыня», квартет имени Н. А. Римского-Корсакова и артисты «Петербург-концерта» выступят в здании Екатерининского собрания.

Ранее «Известия» рассказали, какие мероприятия будут проводиться в Москве в «Ночь музеев» 2023 и какие места можно посетить в столице.