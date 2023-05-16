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В Москве автомобиль перевернулся и влетел в стоящий автобус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На Каширском шоссе в Москве после ДТП легковушка перевернулась и врезалась в пассажирский автобус. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает телеканал «360».

Утром на трассе друг с другом столкнулись автомобили «Нива» и Lada Largus. От удара иномарка перевернулась и столкнулась со стоящим неподалеку автобусом.

Никто из пассажиров в аварии не пострадал, водителям медицинская помощь также не понадобилась. На месте работают сотрудники полиции и спасатели.

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14 мая в Волгограде грузовая «Газель» врезалась в пассажирский автобус, когда люди выходили из него на остановке. Пострадали три человека, среди которых ребенок.

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