В Москве автомобиль перевернулся и влетел в стоящий автобус

На Каширском шоссе в Москве после ДТП легковушка перевернулась и врезалась в пассажирский автобус. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает телеканал «360».

Утром на трассе друг с другом столкнулись автомобили «Нива» и Lada Largus. От удара иномарка перевернулась и столкнулась со стоящим неподалеку автобусом.

Никто из пассажиров в аварии не пострадал, водителям медицинская помощь также не понадобилась. На месте работают сотрудники полиции и спасатели.

14 мая в Волгограде грузовая «Газель» врезалась в пассажирский автобус, когда люди выходили из него на остановке. Пострадали три человека, среди которых ребенок.