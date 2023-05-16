УНИАН: в Киеве произошли взрывы, работает ПВО

В Киеве прогремели взрывы. Сработала украинская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом ночью 16 мая сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, в период с 2 до 3 часов ночи взрывы прозвучали в Соломенском и Шевченковском районах столицы Украины.

Несколькими часами ранее воздушная тревога была объявлена почти по всей территории Украины, пишет «Газета.Ru».

В ночь на 16 мая взрывы зафиксировали также в Черниговской области. Днем ранее на юго-западе и востоке Украины в результате взрывов были повреждены две магистральные линии.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.