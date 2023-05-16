Замглавы МИД Грушко раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении РФ на Украине

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России на Украине — попытка выдать желаемое за действительное. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Глушко.

Речь идет об интервью Макрона изданию Opinion, в котором в числе прочего президент Франции заявил о том, что Россия впадает в «вассальную зависимость» от Китая. Глушко считает это не более чем желанием Запада убедить себя в правильности выбранного курса против РФ.

«Чем чаще мы слышим такие «молитвенные заклинания», тем становится яснее, что под давлением действительности политические элиты европейских стран перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности», — приводятся слова замминистра в заявлении ведомства на официальном сайте.

Также Глушко добавил, что продолжающаяся «безоглядная накачка» Украины вооружением — это способ снять с себя ответственность за кризис, в котором оказались многие страны из-за политики «натравливания соседей друг на друга».

Он отметил, что европейские страны не могут отказаться от попыток любыми путями «рассорить старых друзей» и сделать так, чтобы государства забывали про свои национальные интересы в угоду целям «хозяев мира». Становление многосторонней системы международных отношений пугает Запад, добавляет «Газета.Ru».

«Однако в складывающейся картине мира Макрону, как и другим лидерам Запада, придется смириться с реальностью крепких, равноправных и взаимоуважительных отношений между Москвой и Пекином. Фактором, чье значение и влияние на международные отношения будет только усиливаться», — подвел итог Глушко.

Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал заявление Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы впадает в вассальную зависимость от Китая. По его словам, отношения Москвы и Пекина носят исключительно партнерский характер.

26 апреля офис Макрона заявил, что во Франции поддерживают любой диалог, который будет способствовать установлению мира на Украине в соответствии с ключевыми интересами Киева и нормами международного права. В администрации отметили, что эта позиция была высказана Макроном во время его апрельского визита в Китай.

Вместе с тем слова Пескова о том, что КНР — это стратегический партнер России, подтверждают слова и действия президента России Владимира Путина. Так, 10 мая Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о заключении соглашения с Китаем по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор».