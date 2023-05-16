В Хабаровском крае загорелся трехэтажный жилой дом
В селе Тополево Хабаровского края произошел пожар в трехэтажном многоквартирном доме. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
Уточняется, что в момент прибытия первого подразделения пожарной бригады горела крыша здания.
«Проводится эвакуация людей. Дальнейшая информация уточняется», — сказано в сообщении ведомства.
15 мая в поселке Нижняя Пойма Красноярского края на площади 1200 кв. м загорелся магазин смешанных товаров. В тушении пожара были задействованы 18 человек и пять единиц техники.