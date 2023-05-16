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Пентагон заявил об обучении украинских военных обслуживанию танков Abrams

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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Löb
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США обучат Вооруженные силы Украины не только управлению танками М1А1 Abrams, но и их обслуживанию. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в Пентагоне.

Уточняется, что боевые машины необходимо тщательно обслуживать, чтобы они находились в рабочем состоянии. Украинским националистам придется самостоятельно заниматься этим вопросом.

«Как мы уже обсуждали ранее, эта обширная программа обучения украинских экипажей и обслуживающего персонала предназначена для того, чтобы подготовить их к предстоящим важным задачам», — сказано в заявлении ведомства.

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Ранее в этот день 31 танк Abrams был доставлен в Германию для обучения украинских военных. Как отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, военнослужащие прибудут на обучение в течение пары недель.

21 марта в Пентагоне заявляли, что США передадут Украине устаревшие образцы танка Abrams к осени. Министерство обороны приняло решение, что отправлены будут танки Abrams М1А1 вместо М1А2.

О решении американского президента Джо Байдена поставлять танки Abrams стало известно 25 января. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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