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Al Jazeera назвал гарантов безопасности сторон конфликта на Украине

Al Jazeera: для достижения мира на Украине гарантии безопасности должны дать Китай и ЕС
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Фото: ТАСС/POOL/Сергей Карпухин
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Для прекращения военного конфликта на Украине гарантии безопасности Киеву может дать Евросоюз, а Москве — Китай, о чем сообщает телеканал Al Jazeera.

«Гарантии безопасности для Украины должен предложить Евросоюз, чьи экономические интересы затронуты в этом конфликте. Киев может предпочесть иметь дело с Вашингтоном, но рано или поздно он поймет, что Брюссель гораздо более надежный союзник», — говорится в статье от 10 мая.

Гарантии безопасности для России сможет обеспечить Китай. При этом, как бы странам Запада не хотелось избежать подъема Пекина, ему придется сыграть свою роль в урегулировании конфликта.

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14 мая министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе 10 пунктов «плана мира» украинского президента Владимира Зеленского. Таяни добавил, что другие предложения по урегулированию конфликта означали бы поражение Киева.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Украина вела боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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