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Источник усомнился в радующих перспективах в продлении зерновой сделки
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Источник усомнился в радующих перспективах в продлении зерновой сделки

Источник «РИА Новости»: радующих перспектив по продлению зерновой сделки сейчас нет
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Фото: TASS/EPA/ERDEM SAHIN
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Черноморская зерновая сделка пока не имеет радующих перспектив по продлению сроков ее действия. Об этом во вторник, 16 мая, заявил знакомый с переговорами источник «РИА Новости».

Он отметил, что дискуссии по этой теме будут представлять собой переговоры технических делегаций, которые и так постоянно ведутся с самого начала действия механизма.

«Мне сложно сказать, что будет завтра. Возможно, удастся добиться прогресса, но, если речь о сегодняшнем дне, их (перспектив. — Ред.) нет. Но все мы хотим и настроены на то, чтобы работа механизма не останавливалась», — подчеркнул источник агентства.

Злаковый день: Москва выступила против бесконечного продления зерновой сделки
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Накануне, 15 мая, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии о продлении зерновой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая. Консультации ожидаются в Стамбуле в ближайшие дни.

В этот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание, что Москва не видит ни малейших подвижек в реализации российской части зерновой сделки. Сдвигов в рамках второй части пакетной сделки в течение года нет.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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