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Сюжет:

GT заявила о влиянии США на Европу в попытке ослабить РФ через конфликт на Украине

Global Times: США похитили Европу, пытаясь ослабить Россию через поставки вооружения на Украину
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauricio Campino
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США воздействуют на западные страны, чтобы через поставки вооружения Украине ослабить Россию. Об этом газете Global Times заявил военный эксперт Сун Чжунпин.

«США продолжают усиливать военную поддержку Украины. Европейские страны также были похищены Штатами для поставки оружия Киеву. Всё это служит интересам США, цель которых — заставить европейские страны помочь им использовать украинский вопрос для противодействия России», — говорится в материале от 14 мая.

Сун Чжунпин считает, что конфликт на Украине только набирает обороты, несмотря на постоянные призывы к прекращению огня. Он отметил, что Вашингтон продолжит «раздувать пламя», пока не добьется своих целей.

По мнению китайских аналитиков, суть российско-украинского конфликта заключается в гибридной войне между США и Россией, поэтому «уговаривать только одну сторону бессмысленно и нереально».

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28 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече министров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. Он отметил, что Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией.

По словам Шойгу, незамедлительно против России были введены масштабные санкции, были организованы поставки вооружения на Украину. По его словам, США активно готовили госпереворот, а Евросоюз его покорно принял.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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