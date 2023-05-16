Эксперт рассказал о борьбе с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы России умеют уничтожать дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow, так как делали это во время сирийской кампании, когда ими атаковали Дамаск, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Конечно, их уничтожение — знаковое явление. У нас реакция на появление очередного «чудо-оружия», которое придает заявлениям [президента Украины Владимира] Зеленского бонапартистский характер, начинается с того, что мы сначала изучаем, ищем противоядие. А это известный, понятный нашим войскам боеприпас», — рассказал он.

В то же время эксперт отметил, что ракета уже показала не только свою смертоносность, но и то, что Луганск, расположенный в тылу город без соответствующего зенитного прикрытия, становится их добычей.

«Сейчас, когда на это обращено особое внимание, будем сбивать не только ракеты, но и их носители», — уверен эксперт.

Алексей Леонков также напомнил, что американцы долго придерживали авиацию ВФУ. Но в последние время приняли решение ее задействовать.

«Сейчас в сводках появились сбитые Су-24, МиГ-29, Су-25 и даже Су-27. То есть, эта техника где-то была, модернизировалась. И сейчас авиация, которую берегли, активизировалась. От Зеленского требуют каких-то показателей, и было принято решение задействовать ее», — отметил он.

Попытка активизировать свои действия в зоне СВО украинской авиации дорого стоила. По данным Минобороны РФ, с начала мая российские ВКС и ПВО сбили 11 самолетов: два самолета Су-27, один Су-24, пять Су-25 и три истребителя МиГ-29. Кроме того, украинские воздушные силы недосчиталось трех вертолетов — двух Ми-8 и одного Ми-24, а также 245 БПЛА.

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