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Эксперт рассказал о борьбе с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow

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Фото: Commons.wikimedia.org/Boevaya mashina
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Вооруженные силы России умеют уничтожать дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow, так как делали это во время сирийской кампании, когда ими атаковали Дамаск, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

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«Конечно, их уничтожение — знаковое явление. У нас реакция на появление очередного «чудо-оружия», которое придает заявлениям [президента Украины Владимира] Зеленского бонапартистский характер, начинается с того, что мы сначала изучаем, ищем противоядие. А это известный, понятный нашим войскам боеприпас», — рассказал он.

В то же время эксперт отметил, что ракета уже показала не только свою смертоносность, но и то, что Луганск, расположенный в тылу город без соответствующего зенитного прикрытия, становится их добычей.

«Сейчас, когда на это обращено особое внимание, будем сбивать не только ракеты, но и их носители», — уверен эксперт.

Алексей Леонков также напомнил, что американцы долго придерживали авиацию ВФУ. Но в последние время приняли решение ее задействовать.

«Сейчас в сводках появились сбитые Су-24, МиГ-29, Су-25 и даже Су-27. То есть, эта техника где-то была, модернизировалась. И сейчас авиация, которую берегли, активизировалась. От Зеленского требуют каких-то показателей, и было принято решение задействовать ее», — отметил он.

Попытка активизировать свои действия в зоне СВО украинской авиации дорого стоила. По данным Минобороны РФ, с начала мая российские ВКС и ПВО сбили 11 самолетов: два самолета Су-27, один Су-24, пять Су-25 и три истребителя МиГ-29. Кроме того, украинские воздушные силы недосчиталось трех вертолетов — двух Ми-8 и одного Ми-24, а также 245 БПЛА.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Небесный сход: ПВО России впервые сбила британскую ракету Storm Shadow

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