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В Минобороны показали работу противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России используют противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» при выполнении огневых задач на левом берегу Днепра. Во вторник, 16 мая, Минобороны опубликовало кадры боевой работы российских военнослужащих.

Подразделения ВДВ используют пушки, чтобы разбить пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрывшуюся в блиндажах и окопах в лесопосадках. «Рапира» предназначена бить прямой наводкой по тяжёлой бронетехнике, однако при необходимости справляется и с другими целями. Скорость стрельбы «Рапиры» достигает шести выстрелов в минуту.

Артиллеристы-десантники получают данные от разведчиков с координатами противника и ведут огонь с закрытых огневых позиций. Огонь корректируется с помощью беспилотников.

Артиллерия ВДВ на переднем крае линии соприкосновения постоянно сковывает маневры подразделений ВСУ на противоположном берегу, препятствуя их высадке на берег, обороняемый российскими военными.

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9 мая российские военные перекрыли все подходы к островам, находящимся в устье Днепра в Херсонской области. Украинских войск там нет и более того, у них нет шансов снова закрепиться на позициях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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