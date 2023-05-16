Период охлаждения при отказе от кредитных страховок и других допуслуг увеличат до 30 дней

Сейчас на площадке Совета Федерации идет доработка законопроекта по расчету полной стоимости кредита (ПСК) ко второму чтению. Об этом в интервью «Известиям» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута.

«Мы прошли большой путь обсуждений с банками и остановились на том, что услуги, которые человек приобретает вместе с кредитом, могут быть двух видов: влияющие и не влияющие на выдачу и его условия, приобретаемые в обязательном, а точнее квазиобязательном, и добровольном порядке», — сообщил он.

По словам главы Службы по защите прав потребителей финуслуг ЦБ, если услуга влияет на выдачу или условия заемных денег, то в рамках законопроекта ее стоимость обязательно должна включаться в ПСК.

«Причем принципиальной позицией является то, что неважно, включена эта услуга в договор или нет, если обязанность ее оплаты возникает фактически. То есть, грубо говоря, когда менеджер в банке говорит, что кредит не выдадут, если человек не купит страховку, то ее стоимость должна включаться в полную стоимость», — уточнил Михаил Мамута.

Второй набор услуг — когда человек купил их сам. Ту же страховку, подписку на телемедицину. Представитель ЦБ даже привел пример, когда человек вместе с кредитом приобрел за 147 тыс. рублей флешку с советами бывалых автомобилистов. При этом возникает риск, что недобросовестные кредиторы могут повлиять на желание купить допуслуги.

«Поэтому важнейшей новацией законопроекта является обязанность кредитора на следующий день после покупки уведомить человека о том, что он вчера добровольно приобрел вместе с кредитом такой-то набор допуслуг. Если они не нужны, то достаточно нажать на кнопку и отказаться от них», — отметил он.

По словам Михаила Мамуты, в законопроекте планируется увеличить период охлаждения, когда заемщик может отказаться от приобретенной услуги, в том числе и страховок, до 30 дней.

«То есть на следующий день после получения кредита человек получает уведомление о приобретенных услугах и у него есть еще 29 дней для того, чтобы отказаться от них. Сейчас этот период охлаждения составляет 14 дней. Но мы договорились о продлении, поскольку разные бывают ситуации и люди жалуются, что иногда не успевают уложиться в две недели — заболел, уехал и так далее», — уточнил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Михаила Мамуты «Известиям»:

«Мы договорились о продлении периода охлаждения до 30 дней»