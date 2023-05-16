Центробанк подготовит законопроект о сдаче экзаменов для статуса квалифицированного инвестора

Центробанк готовит законопроект, который станет основой для реформы в области защиты прав частных инвесторов. В частности, он предполагает повышение имущественного ценза для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 30 млн рублей. Правда, эта цифра еще обсуждается, сообщил в кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Центробанка Михаил Мамута.

В интервью «Известиям», он уточнил, что «повышение порога по имуществу оправдано, чтобы снизить риски для среднего класса». По словам Михаила Мамуты, ЦБ хочет комплексно подойти к реформе. В частности, существенно расширить возможности получения статуса квалифицированного инвестора на основе знаний.

«Во-первых, учитывать в полном объеме экономическое образование (сейчас в зачет принимается только диплом четырех вузов). Во-вторых, предусмотреть специальный экзамен, чтобы процедура проходила не только через формальные критерии, как сейчас определено законом, но и учитывала реальные знания и опыт. Если человек, независимо от профильного образования, его сдаст, то сможет покупать любые бумаги, доступные квалифицированному инвестору», — рассказал он в интервью «Известиям».

Текст законопроекта еще не готов, однако в ЦБ рассчитывают, что он будет внесен в этом году, возможно, еще в весеннюю сессию, отметил Михаил Мамута. А реализация запланирована со следующего года.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Михаила Мамуты «Известиям»:

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