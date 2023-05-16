Центробанк расширит доступ к инструментам для неквалифицированных инвесторов

В законопроекте, который готовится ЦБ на основе концепции по защите прав частных инвесторов, планируется расширить доступ к определенным российским инструментам для неквалифицированных инвесторов. Эта связано с ограничениями по иностранным бумагам, рассказал в интервью «Известиям» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Центробанка Михаил Мамута.

«Например, более широкий круг облигаций может быть доступен для неквалифицированных инвесторов без тестирования. Раньше большой интерес проявлялся к иностранным финансовым инструментам, но сейчас по понятным причинам они стали менее интересными и доступными для массового инвестора. Поэтому должно быть больше возможностей инвестировать на российском рынке, участвуя в развитии экономики», — сказал он.

И уточнил, что, конечно, регулятор смотрит на баланс рисков и возможностей, но определенные действия в этом направлении будут в этом году приняты. Количество бумаг, разрешенных брокерам к купле-продаже для неквалов, будет увеличено. При этом ЦБ будет обращать на риски дефолта эмитента.

«Обсуждаем расширение диапазона инвестиционного рейтинга российских облигаций, приобретаемых без тестирования, от «ААА» до «A+». Наш анализ показал, что исторически риск дефолта по бумагам с рейтингом «А+» изменяется незначительно по сравнению с «ААА». Но при этом количество доступных инвестору качественных облигаций российских эмитентов существенно возрастает», — добавил Мамута.

Текст законопроекта еще не готов, однако в ЦБ рассчитывают, что он будет внесен в этом году, возможно, еще в весеннюю сессию, отметил Михаил Мамута. А реализация запланирована со следующего года.

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