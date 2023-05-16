На Украине сообщили о взрывах в Черниговской области

В Черниговской области Украины прогремели взрывы, о чем сообщило Klymenko Time.

«Сообщают о взрывах в Черниговской области. Тревога объявлена по всей Украине», — отмечается в сообщении, опубликованном во вторник, 16 мая, в Telegram-канале украинского издания.

Также в ночь на 16 мая взрывы прогремели в Киеве и Киевской области. Днем ранее на юго-западе и востоке Украины в результате взрывов были повреждены две магистральные линии.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.