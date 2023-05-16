В Красноярском крае загорелся магазин смешанных товаров на площади 1200 кв. м
В поселке Нижняя Пойма Красноярского края на площади 1200 кв. м загорелся магазин смешанных товаров. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел на улице Дзержинского Нижнеингашского района.
«В результате пожара выгорела кровля и обвалилось деревянное перекрытие между кровлей и вторым этажом, что осложняло работу пожарных», — отмечается в сообщении опубликованном в Telegram-канале МЧС по области.
Локализация пожара была объявлена в 23:17 (19:17 мск). Ликвидация — в 6:30 (2:30 мск), уточняется в размещенном на сайте ведомства сообщении.
В тушении пожара были задействованы 18 человек и пять единиц техники.
Ранее, 11 мая, крупный пожар произошел в Норильске Красноярского края — загорелись склады. Максимальная площадь распространения огня составила 4 тыс. кв. м. Огонь был локализован в 20:05 мск, ликвидирован — на следующий день в 15:01 мск, уточняет ГУ МЧС.