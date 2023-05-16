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Расчеты «Ураганов» отработали по позициям националистов с помощью тактики карусели

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западного военного округа (ЗВО) выполняют огневые задачи по уничтожению украинской бронетехники в зоне проведения спецоперации. Минобороны опубликовало кадры боевой работы артиллерии во вторник, 16 мая.

На огневых позициях расчеты выставляют орудия по координатам, приведенным разведкой, и производят пуски фугасными 220-миллиметровыми снарядами, после чего сразу же покидают огневые позиции, оставаясь незамеченными для артиллерии противника.

«Ураганы» способны поражать различные цели, как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 км. Однако на такой дальности полета обязательно учитывать не только траекторию, но и погоду.

Российские артиллеристы выполняют задачи по поражению артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению вооружения и военной техники. Действия артиллеристов координируются при помощи беспилотных летательных аппаратов, операторы которых фиксируют попадания и уничтожение техники украинских войск.

Расчеты реактивной артиллерии постоянно курсируют вдоль предварительных позиций, от получения координат до удара — несколько минут. Точки, выбранные для стрельбы, расчеты «Ураганов» меняют иногда до 10 раз в сутки. Есть дневные и ночные. На каждой находиться можно только несколько минут.

Военные ежедневно получают от вышестоящего командования и разведчиков новые цели. Когда они известны, старший офицер батареи выбирает, сколько именно будет выпущено ракет.

«На заряжание наших машин уходят считанные минуты. Используем тактику карусели. Она состоит в том, что одна машина находится на огневой позиции, выполняет задачу, другая — находится на заряжании, а третья — уже готова выполнить задачу...», — рассказал старший офицер реактивной батареи с позывным Наемник.

Старший офицер за выполнение боевых задач в ходе проведения специальной военной операции награжден государственной наградой — медалью «За отвагу».

После поражения цели «Ураган» переходит из боевого в походное положение и покидает позиции быстро, чтобы не дать времени противнику совершить ответные удары.

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27 апреля расчеты РСЗО «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО) поразили цели ВСУ. Как рассказал наводчик «Урагана», благодаря машине «всё получается быстро и слаженно».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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