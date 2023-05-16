Расчеты «Ураганов» отработали по позициям националистов с помощью тактики карусели

Российские расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западного военного округа (ЗВО) выполняют огневые задачи по уничтожению украинской бронетехники в зоне проведения спецоперации. Минобороны опубликовало кадры боевой работы артиллерии во вторник, 16 мая.

На огневых позициях расчеты выставляют орудия по координатам, приведенным разведкой, и производят пуски фугасными 220-миллиметровыми снарядами, после чего сразу же покидают огневые позиции, оставаясь незамеченными для артиллерии противника.

«Ураганы» способны поражать различные цели, как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 км. Однако на такой дальности полета обязательно учитывать не только траекторию, но и погоду.

Российские артиллеристы выполняют задачи по поражению артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению вооружения и военной техники. Действия артиллеристов координируются при помощи беспилотных летательных аппаратов, операторы которых фиксируют попадания и уничтожение техники украинских войск.

Расчеты реактивной артиллерии постоянно курсируют вдоль предварительных позиций, от получения координат до удара — несколько минут. Точки, выбранные для стрельбы, расчеты «Ураганов» меняют иногда до 10 раз в сутки. Есть дневные и ночные. На каждой находиться можно только несколько минут.

Военные ежедневно получают от вышестоящего командования и разведчиков новые цели. Когда они известны, старший офицер батареи выбирает, сколько именно будет выпущено ракет.

«На заряжание наших машин уходят считанные минуты. Используем тактику карусели. Она состоит в том, что одна машина находится на огневой позиции, выполняет задачу, другая — находится на заряжании, а третья — уже готова выполнить задачу...», — рассказал старший офицер реактивной батареи с позывным Наемник.

Старший офицер за выполнение боевых задач в ходе проведения специальной военной операции награжден государственной наградой — медалью «За отвагу».

После поражения цели «Ураган» переходит из боевого в походное положение и покидает позиции быстро, чтобы не дать времени противнику совершить ответные удары.

27 апреля расчеты РСЗО «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО) поразили цели ВСУ. Как рассказал наводчик «Урагана», благодаря машине «всё получается быстро и слаженно».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.