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Глава МЧС РФ встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Тюменской области

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Фото: МЧС РФ
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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюменскую область для личной встречи с пострадавшими от лесных пожаров жителями. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе министерства.

В ходе рабочей поездки Куренков вместе с главой региона Александром Моором встретился с погорельцами. Губернатор отметил, что все положенные выплаты пострадавшим от стихии уже оформлены и будут выплачены в ближайшее время.

«Наша основная задача сейчас — помочь людям. В том числе оказать информационную поддержку. Граждане должны знать и понимать, как им действовать на данном этапе. Вся информация должна быть открытой, максимально подробной и понятной», — заявил глава МЧС России.

Также Куренков отметил эффективную работы пожарных по ликвидации крупного пожара в селе Успенка. Он заверил, что в наиболее опасных районах продолжится дежурство сил МЧС, в том числе авиации.

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8 мая стало известно, что при тушении природного пожара вблизи деревни Красный Яр в Тюменской области погиб местный житель, еще двое пострадали.

Накануне Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области из-за лесных пожаров. Губернатор региона также отметил, что в большинстве случаев причинами пожаров по-прежнему являются поджоги.

15 мая сообщалось, что в Тюменской области действовало восемь лесных пожаров, пять из них были в локализованном состоянии. За сутки удалось ликвидировать 13 ландшафтных пожаров площадью 527 га.

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