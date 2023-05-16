В Европарламенте рассказали о последствиях приостановки поставок газа из РФ

Приостановка поставок российского газа в ЕС стала экономической катастрофой для стран Европы. Об этом заявил «Известиям» депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

По его словам, на этом фоне Евросоюз стал больше зависеть от «неудобных партнеров», таких как Соединенные Штаты, продающих сжиженный природный газ по высоким ценам. При это до начала спецоперации РФ на Украине 25% потребляемых в ЕС энергоресурсов были из РФ. Однако сейчас европейская энергетическая безопасность оказалась подорвана антироссийскими санкциями, поскольку рестрикционные механизмы отрезают страны союза от «важного и дешевого источника энергии».

«В долгосрочной перспективе всё это, очевидно, создаст газовый рынок в ущерб ЕС. Сейчас мы свидетели, в особенности из-за идеологии Европейской комиссии, преднамеренного решения разрушить нашу экономику», — добавил он.

Как заметил евродепутат от ФРГ Гуннар Бек, сейчас в Европейском союзе не беспокоятся о дефиците поставок голубого топлива, поскольку газохранилища заполнены практически полностью. При этом стоит учитывать, что с начала украинского конфликта цены на этот энергоресурс сильно выросли.

«Прекращение поставок дешевого российского газа помешает любым попыткам снизить инфляцию. ЕС и Германия наносят ущерб собственному населению, уровень жизни которого резко упал за последние 15 месяцев», — констатировал европарламентарий.

По данным СМИ, на саммите «Большой семерки», который пройдет в Хиросиме страны G7 объявят о новых санкциях в отношении РФ. Согласно источникам, они могут затронуть в том числе и российский энергосектор. В частности, «Группа семи» и Евросоюз хотят заблокировать импорт трубопроводного газа по тем направлениям, где Москва ранее сократила поставки.

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Ограничительная сфера: к чему приведут санкции G7 против энергетики РФ