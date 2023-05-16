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В постпредстве РФ оценили планы G7 и ЕС запретить перезапуск российских газопроводов

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Решение запретить возобновление экспорта российского трубопроводного газа, которое может быть принято по итогам саммита «Большой семерки» в Хиросиме, — это сугубо политическая мера. Об этом заявили «Известиям» в постпредстве РФ при Евросоюзе.

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При этом с экономической точки зрения подобные шаги не смогут нанести прогнозируемый «коллективным Западом» ущерб российской стороне, добавили в пресс-службе дипмиссии. Там отметили: такие инициативы призваны «придать мнимый вес» новому пакету антироссийских рестрикций, а также продемонстрировать, что возможности оказания давления на РФ до сих пор не исчерпаны.

«Тем самым можем поздравить руководство Евросоюза: оно стало на один шаг ближе к претворению своей голубой мечты в жизнь — отказу от выдуманной им же самим «энергетической иглы», которая на самом деле была никакой не зависимостью, а залогом благосостояния европейцев», — подчеркнули в постпредстве.

Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованному ранее в мае, если поставки российского трубопроводного газа в Европу останется на уровне I квартала 2023-го, то в общей сложности экспорт снизится практически вдвое — на 45% (более чем на 35 млрд куб. м.), по сравнению с данными за 2022-й год.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ограничительная сфера: к чему приведут санкции G7 против энергетики РФ

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