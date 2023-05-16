Власти готовят «Газпрому» новые льготы на фоне санкций

«Газпрому» готовят очередные льготы на фоне санкций. Об этом узнали «Известия».

Власти могут освободить компанию от уплаты НДС при подключении к сетям газораспределения (ГРС) медицинских и образовательных организаций. Вице-премьер Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго проработать вопрос, говорится в протоколе совещания у чиновника, с которым ознакомились «Известия».

В Минэнерго «Известиям» заявили, что поддерживают отмену НДС, решение будет способствовать сокращению расходов единого оператора газификации (ООО «Газпром газификация». — Ред.). В ведомстве добавили, что по итогам предварительной инвентаризации, количество таких социальных объектов сейчас превышает 3 тыс. единиц, ведется прием заявок на их газификацию. «Известия» также направили запросы в аппарат Александра Новака, Минфин и «Газпром».

Очередные меры поддержки «Газпрома» власти прорабатывают в связи с санкциями и снижением доходов компании, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. С отменой НДС для компании затраты на работы по подключению газа к соцобъектам уменьшатся примерно на 20%, а в целом по стране уже в ближайшие годы «Газпром» сможет сэкономить более 1 млрд рублей, оценил эксперт.

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Социальная издержка: власти готовят новые льготы «Газпрому» на фоне санкций