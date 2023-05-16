Синоптики спрогнозировали 22 градуса тепла в Москве и области 16 мая

Переменная облачность, без осадков и до 22 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 16 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9.

В Московской области днем ожидается от +18 до +23 градусов, ночью похолодает до +6.

Днем прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление остается повышенным — 754 мм ртутного столба.

Ранее, 15 мая, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам июньское тепло. По его данным, в середине недели воздух в Москве прогреется до 24–25 градусов.

13 мая центр погоды «Фобос» сообщил, что этот день стал самым теплым с начала года. Так, воздух в столице прогрелся до +22,3 градуса.

5 мая Вильфанд заявил, что лето в европейской части страны ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль.