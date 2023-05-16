Реклама
Прямой эфир
Мир
LG возобновила набор сотрудников в России
Мир
Пекин не нашел оправданий односторонним западным санкциям
Экономика
Росавиация попросила разработать новый отечественный учебный самолет
Мир
Варшава не обсуждает отправку своих войск на Украину
Общество
Потепление в Мурманске повторило температурный рекорд 60-летней давности
Мир
Посол РФ в Польше сообщил о передаче Варшавой Киеву большей части советского оружия
Спорт
Хабилов высоко оценил бои Алексея Олейника
Мир
Трамп заявил об обмане американцев из-за расследования его связи с РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали 22 градуса тепла в Москве и области 16 мая
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Председателя Верховного суда Украины задержали за взятку в $3 млн
Мир
Три человека погибли и два пострадали в результате стрельбы в Нью-Мексико
Мир
Минфин США подтвердил оценочную дату дефолта 1 июня
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали 22 градуса тепла в Москве и области 16 мая

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переменная облачность, без осадков и до 22 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 16 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9.

В Московской области днем ожидается от +18 до +23 градусов, ночью похолодает до +6.

Днем прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление остается повышенным — 754 мм ртутного столба.

Погода в коме: кому вредны перепады атмосферного давления
Врачи рассказали, как облегчить страдания метеозависимых людей

Ранее, 15 мая, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам июньское тепло. По его данным, в середине недели воздух в Москве прогреется до 24–25 градусов.

13 мая центр погоды «Фобос» сообщил, что этот день стал самым теплым с начала года. Так, воздух в столице прогрелся до +22,3 градуса.

5 мая Вильфанд заявил, что лето в европейской части страны ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023