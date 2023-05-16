Посол РФ в Польше рассказал об антироссийской шпиономании

Несмотря на то, что ситуация с соблюдением прав российских граждан на территории Польши остается относительно спокойной, степень недоброжелательности к нашим соотечественникам в этой восточноевропейской стране растет, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«В целом ситуация достаточно спокойна, но наши соотечественники говорят, что степень недоброжелательности к ним в польском обществе растет, в особенности если они выражают поддержку российскому руководству и его политике», – сообщил посол.

С таким же отношением сталкиваются и польские граждане, сохраняющие дружеское отношение к России, добавил дипломат.

«Набирает обороты шпиономания, спецслужбы фабрикуют обвинения в шпионаже против неугодных и несогласных, приходят всё новые сообщения о людях, осужденных на условные или реальные наказания просто за выражение поддержки России», — сказал Андреев.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Польше «Известиям»:

«Есть предел, за которым для Польши последуют зеркальные меры»