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Президент Венесуэлы сообщил о намерении идти по пути дедолларизации

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Венесуэла намерена двигаться по пути дедолларизации экономики. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил президент Николас Мадуро в эфире телепрограммы Con Maduro+.

«Мы должны встроиться [в политику дедолларизации]. Это наш путь, путь новой экономики свободы, где валюты не используются для наказания стран и санкций», — сказал венесуэльский лидер.

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1 мая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара. В числе волнующих МВФ проблем она назвала растущую уязвимость глобального финансового сектора, рост задолженности развивающихся стран и необходимость реструктуризации их долга.

Ранее, 22 апреля, издание Business Insider (BI) писало, что положение доллара как мировой резервной валюты ослабло в 10 раз быстрее по итогам 2022 года. По данным МВФ, влияние этой валюты в мире в виде основной резервной ослабевает, так как центробанки разных стран перераспределяют свои активы, переключаясь на юань, крону и южнокорейскую вону.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» 28 февраля отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

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