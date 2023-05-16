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ЦИК Турции объявила второй тур президентских выборов

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Второй тур президентских выборов пройдет 28 мая в Турции. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил турецкий Высший избирательный комитет (ЦИК).

«Наша организация постановила на основании сложившейся ситуации, когда ни один кандидат не набирает 50% голосов, провести второй тур президентских выборов в воскресенье, 28 мая. Такое состоится впервые в истории Турции», — заявил на пресс-конференции глава ЦИКа Ахмет Йенер.

Урны со всех участков Турции уже вскрыты, однако неподсчитанными остаются еще около 35 тыс. бюллетеней избирателей, проголосовавших за рубежом.

По последним данным, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его соперник, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу набрали 49,51% и 44,88% соответственно. Кандидат от политического блока АТА Синан Оган получил 5,17%.

Йенер также объявил о начале агитационной кампании для второго тура выборов президента республики.

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
Почему эксперты делают ставку 28 мая на действующего лидера Турции

Президентские выборы в Турции прошли 14 мая. На пост главы государства претендовали три политика: 69-летний Эрдоган — единый кандидат от блока «Республиканский альянс», 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного «Народного альянса», а также 55-летний Оган — от альянса АТА. Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.

Политолог Дмитрий Леви отметил, что шансы Эрдогана на победу во втором туре президентских выборов составляют около 50%, как и у его оппонента. При этом позиции действующего главы государства можно считать чуть более крепкими в связи с тем, что он готов предложить стране стабильность.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с большим интересом наблюдают за ходом президентских выборов в Турции.

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