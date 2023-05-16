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Посол РФ в Польше сообщил о претензиях на другую дипнедвижимость России помимо школы

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Фото: РИА Новости
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МИД Польши дистанцируется от захвата российской дипломатической собственности и перекладывает ответственность за эти действия на местные власти, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Польше Сергей Андреев. При этом остаются и другие объекты, на которые распространяются претензии Варшавы.

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«Нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях ни МИД [Польши], ни польские суды в таких действиях (в изъятии дипнедвижимости у России. — Ред.) не усматривают, что предельно ясно демонстрирует уровень правовой культуры и элементарной порядочности наших здешних непартнеров. Их претензии распространяются и на другие еще сохраняющиеся у нас объекты в Польше, но есть предел, за которым последуют зеркальные меры в отношении польской дипнедвижимости в Москве. Ее меньше, чем у нас здесь, но она есть», — сказал дипломат.

В конце апреля власти Варшавы изъяли в пользу государства здание средней школы при российском посольстве. По версии польской стороны, российская дипмиссия якобы занимала его незаконно. В марте 2022 года польский МИД сообщил, что обратился к органам власти с целью возбудить исполнительное производство в отношении двух объектов недвижимости, которые находятся во владении РФ, но при этом якобы не используемых в дипломатических и консульских целях. Одним из этих объектов как раз была средняя школа.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Польше «Известиям»:

«Есть предел, за которым для Польши последуют зеркальные меры»

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