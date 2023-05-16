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Пашинян заявил о стремлении Армении избежать санкций за сотрудничество с РФ

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Армения старается избежать западных санкций за сотрудничество с Россией. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью чешскому журналу Respekt.

«Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Но санкции — наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим причинять вам вред, но мы не можем позволить себе самим подпасть под санкции», — заявил он.

Пашинян также отметил, что Армения имеет тесные экономические связи с РФ благодаря членству в Евразийском экономическом союзе. Национальный бизнес активно участвует в совместных программах, созданных в последнее время.

По заявлению главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, механизм параллельного импорта через Армению продолжит действовать в 2024 году. Он будет активным по тем группам товаров, в которых сохранится потребность рынка, пишет «Газета.Ru» в материале от 15 мая.

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Ранее, 24 апреля, США предупредили Казахстан о рисках применения к компаниям и банкам республики вторичных санкций за помощь России. По словам помощника министра финансов Соединенных Штатов Элизабет Розенберг, последствия могут возникнуть в связи с помощью Российской Федерации в уклонении от ограничительных мер экспортного контроля.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Запада оказывают неприкрытое давление на государства, которые не стали вводить антироссийские санкции. Вместе с тем он отметил, что РФ продолжает тесные контакты со своими партнерами, чтобы минимизировать риски.

Ранее, 23 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничительных мер. Однако она не уточнила, идет ли работа над новым пакетом санкций, а также возможные сроки его введения.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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