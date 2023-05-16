СК возбудил уголовное дело по факту пропажи студентки во Владивостоке

Следственное управление СК России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту исчезновения 19-летней студентки во Владивостоке. Об этом сообщили в Telegram-канале федерального следкома во вторник, 16 мая.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас ведется поиск пропавшей, устанавливаются все детали случившегося.

«Председатель СК России дал поручение руководителю СУ по Приморскому краю Владимиру Владимировичу Фомину доложить о проводимых следственных действиях и поисковых мероприятиях», — сказано в сообщении.

15 мая сообщалось, что в УМВД России по Владивостоку занялись поиском студентки после обращения ее сестры, жительницы Республики Тыва. Пропавшая находилась на учебе во Владивостоке.

В беседе с «Известиями» сестра девушки уточнила, что та 12 мая перестала выходить на связь. В последнем телефонном разговоре она сказала, что ее кто-то преследует и хочет убить. У девушки при этом разряжался телефон.

Позже стало известно, что к поискам девушки присоединились волонтеры поисковой организаций «ПримПоиск».