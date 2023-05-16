Реклама
Прямой эфир
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту пропажи студентки во Владивостоке
Мир
Пекин не нашел оправданий односторонним западным санкциям
Мир
В Тбилиси начался митинг против прямого авиасообщения с Россией
Мир
США введут санкции в отношении вовлеченных в ВТС РФ и Ирана
Общество
Потепление в Мурманске повторило температурный рекорд 60-летней давности
Мир
Посол РФ в Польше сообщил о передаче Варшавой Киеву большей части советского оружия
Мир
Эрдоган выразил уверенность в победе во втором туре президентских выборов
Мир
Трамп заявил об обмане американцев из-за расследования его связи с РФ
Мир
Пашинян признался в стремлении Армении избежать санкций за сотрудничество с Россией
Мир
МИД РФ раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении России
Мир
Венгрия заблокировала транш из фонда мира на €500 млн для Украины
Интернет и технологии
Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft и Activision Blizzard
Мир
Минфин США подтвердил оценочную дату дефолта 1 июня
Сюжет:

Потепление в Мурманске повторило температурный рекорд 60-летней давности

0
Фото: РИА Новости/Семин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманске повторился температурный рекорд 60-летней давности, о чем сообщил в понедельник, 15 мая, региональный гидрометцентр.

По данным учреждения, днем температура достигла +21,8 градуса. Это значение повторило рекорд, установленный в 1963 году.

«За период наблюдений с 1936 года это второй случай, когда температура воздуха превышала значение +20 градусов», — сказано в сообщении.

Холодильная постановка: спрос на кондиционеры в РФ вырос в 1,5 раза
Почему россияне всё чаще прибегают к услугам частных мастеров для установки и обслуживания такой техники

13 мая в Москве был установлен новый температурный рекорд с начала года. Температура воздуха в столице в этот день прогрелась до +22,3 градуса.

3 мая ученые-климатологи предупредили, что мир может побить новый рекорд средней температуры в 2023 или 2024 году из-за изменения климата и ожидаемого возвращения погодного явления Эль-Ниньо, который придет на смену трехлетнему более прохладному климатическому режиму Ла-Нинья в Тихом океане.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023