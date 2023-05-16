Потепление в Мурманске повторило температурный рекорд 60-летней давности

В Мурманске повторился температурный рекорд 60-летней давности, о чем сообщил в понедельник, 15 мая, региональный гидрометцентр.

По данным учреждения, днем температура достигла +21,8 градуса. Это значение повторило рекорд, установленный в 1963 году.

«За период наблюдений с 1936 года это второй случай, когда температура воздуха превышала значение +20 градусов», — сказано в сообщении.

13 мая в Москве был установлен новый температурный рекорд с начала года. Температура воздуха в столице в этот день прогрелась до +22,3 градуса.

3 мая ученые-климатологи предупредили, что мир может побить новый рекорд средней температуры в 2023 или 2024 году из-за изменения климата и ожидаемого возвращения погодного явления Эль-Ниньо, который придет на смену трехлетнему более прохладному климатическому режиму Ла-Нинья в Тихом океане.