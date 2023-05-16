Трамп заявил об обмане американцев из-за расследования его связи с РФ
Экс-президент США Дональд Трамп, комментируя опубликованный доклад об отсутствии доказательств его связи с Россией на выборах 2016 года, заявил, что американцы были обмануты. Об этом он написал в социальной сети Truth Social 15 мая.
Спецпрокурор США Джон Дарем ранее этим же днем заключил, что у ФБР не было «фактических доказательств» для расследования президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году о потенциальных связях с Россией. Оно было основано на неподтвержденных данных.
«После продолжительного исследования специальный прокурор Джон Дарем приходит к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трампа и России! Другими словами, американское общество было обмануто», — говорится в сообщении в соцсети Трампа.
25 сентября 2019 года минюст США сообщил, что спецпрокурор Дарем намерен выяснить, в какой степени ряд стран повлиял на расследование контрразведки, связанное с предвыборной кампанией Трампа в 2016 году.
В мае 2019 года Трамп назвал государственной изменой слежку, которую ФБР в 2016 году вело за сотрудниками его предвыборного штаба.
Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.