В Петербурге в ближайшие дни ожидается летняя погода

Синоптик Александр Шувалов спрогнозировал летнюю погоду в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

В беседе с порталом «Невские новости» в понедельник, 15 мая, специалист отметил, что в начале недели в городе будет стоять теплая погода, после чего в четверг, 18 мая, произойдет «полная смена декораций».

По прогнозам специалиста, из-за прихода нового, более свежего антициклона температура упадет до +15 градусов, ночью по области ожидаются заморозки.

В выходные 20 и 21 мая в Петербурге погода будет постепенно налаживаться, дневная температура повысится до +18…+20 градусов. С воскресенья воздух будет прогреваться, и уже ко вторнику, 23 мая, ожидается до +25 градусов, пишет RT.

Как отмечает телеканал «360», текущий май станет антиподом марту, когда в Петербурге выпало две месячные нормы осадков.

Ранее 15 мая специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что на этой неделе в Москве температура воздуха поднимется до уровня летнего периода.

К среде температура воздуха составит уже +23...+24 градуса, в четверг также, и только в пятницу-субботу придет атмосферный фронт, и температура понизится до +18...+19 градусов.