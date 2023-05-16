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В Анапе археологи обнаружили новые артефакты эпохи Античности

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Фото: УГО ОКН АКК
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Во время раскопок на территории Анапы в Краснодарском крае археологи обнаружили остатки сооружений и примечательные артефакты эпохи Античности. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила пресс-служба Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

По информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства, среди предметов культурного значения выделяется медальон с изображением Афродиты, датируемый, предположительно, I веком до н.э. Также были обнаружены другие редкие находки того периода.

«Уникальной находкой стала терракотовая статуэтка, изображающая сидящую девочку с корзиной плодов на краю колодца. Интерес представляет разноцветная стеклянная чаша того же времени, выполненная в технике миллефиори. Подобные сосуды изготавливались на рубеже эр в мастерских Сидона, Александрии, Тира, Рима и Галлии», — сказано в сообщении.

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На месте Анапы в IV веке до н.э. был расположен античный город Горгиппия. Он входил в состав Боспорского царства и существовал вплоть до III века н.э. В настоящее время на территории современного города археологи активно проводят раскопки в поисках возможных остатков культуры эпохи Античности.

Ранее, в 2018 году, в некрополе поселения «Волна‐1» недалеко от поселка Волна Темрюкского района в Краснодарском крае археологи обнаружили остатки древнегреческих кифары и арфы. По словам ученых, у подножия горы Зеленская со второй четверти VI века до н.э. и до IV века до н.э. располагался греческий полис — один из городов Боспорского царства.

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