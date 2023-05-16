Женщина погибла при пожаре на северо-востоке Москвы

В результате пожара на северо-востоке Москвы погибла женщина. Еще восемь человек были спасены. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России в понедельник, 15 мая.

Пожар вспыхнул ранее в этот день на первом этаже жилого дома на Заповедной улице. В результате восемь человек были спасены, шесть — эвакуированы, один человек скончался — это женщина 1956 года рождения. Также известно, что пострадал мужчина 1985 года рождения.

По данным агентства городских новостей «Москва», в квартире произошло обрушение межкомнатной перегородки из-за высокой температуры.

Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, начатой по факту случившегося, пишет «Москва 24».

10 мая в Москве возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трех мужчин при пожаре в 17-этажном доме на северо-востоке столицы.

Известно, что возгорание произошло утром в квартире дома по Северодвинской улице на 13-м этаже.