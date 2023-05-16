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Пекин не нашел оправданий односторонним западным санкциям

Китай выступил в Совбезе ООН против «порядка, основанного на правилах»
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Фото: Global Look Press/XinHua/UN Photo/Manuel Elias
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Западные государства продвигают «порядок, основанный на правилах», что проблематично как с правовой, так и с практической точки зрения. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил на заседании Совбеза ООН постпред Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь.

«Так называемый порядок, основанный на правилах, является весьма проблематичным в юридическом и практическом смыслах. Введению односторонних санкций США и другими соответствующими странами нет оправданий», — заявил представитель Китая при ООН.

Цзюнь подчеркнул, что односторонние санкции не пользуются широкой поддержкой со стороны международного сообщества.

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4 мая, появилась информация о планах «большой семерки» и Евросоюза запретить импорт трубопроводного газа из РФ на маршрутах, по которым до этого Москва сократила поставки. Такое решение может коснуться в том числе северного участка российского трубопровода «Дружба», по которому идет снабжение энергоресурсами нефтеперерабатывающих заводов в ФРГ и Польше.

11 мая издание Politico сообщило, что все государства ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против РФ. Как уточнялось, новый, 11-й пакет антироссийских санкций будет отличаться от предыдущих тем, что сфокусируется на обходе ограничений.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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