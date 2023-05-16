Старший лейтенант Степанов из гранатомета уничтожил танк украинских боевиков

Старший лейтенант Иван Степанов огнем из ручного гранотомета лично уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вражескую пехоту во время попытки противника прорвать оборону российских военных. О подвигах военнослужащих во вторник, 16 мая, рассказали в Минобороны РФ.

Подразделение старшего лейтенанта Степанова обороняло одно из танкоопасных направлений в зоне проведения спецоперации, когда украинские националисты перешли в наступление превосходящими силами при поддержке боевых бронированных машин.

Иван Степанов вместе со своими подчиненными смог героически выдержать атаку противника. Боевики ВСУ, понеся серьезные потери, бежали с поля боя. Всего подразделение старшего лейтенанта Степанова смогло уничтожить три вражеских танка, два бронетранспортера, шесть боевых машин пехоты, а также более 50 украинских националистов. За героизм военнослужащего наградили орденом Мужества.

Старший механик-водитель Сергей Зотин в составе подразделения выполнял боевую задачу по освобождению стратегически значимого населенного пункта. В ходе боя машина военного попала под обстрел.

Рядовой Зотин умелыми маневрами смог вывести транспорт из-под огня противника. Продвигаясь далее, он обнаружил укрепленную точку, откуда ВСУ вели пулеметный огонь. Заняв выгодную огневую позицию для поражения противника, военнослужащий обеспечил прикрытие спешившегося личного состава. В результате грамотных действий Сергея Зотина, экипаж боевой машины пехоты уничтожил более 15 националистов.

Позже рядовой прикрыл боевых товарищей своей машиной, дав им возможность эвакуироваться и перегруппироваться для дальнейшего штурма. Благодаря профессиональным навыкам военнослужащего, экипаж боевой машины пехоты нанес существенное поражение в технике и живой силе обороняющемуся противнику.

Накануне, 15 мая, в оборонном ведомстве рассказали о лейтенанте Рамазане Агамирзоеве, который удостоился ордена Мужества. Мотострелковый взвод лейтенанта в составе батальонной тактической группы выполнял боевую задачу по взятию стратегически важной высоты в районе одного из населенных пунктов. В ходе боя лейтенант Агамирзоев получил тяжелую контузию. Несмотря на это, поставленная задача была выполнена, высота взята.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.