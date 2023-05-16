Во Владивостоке волонтеры присоединились к поискам 19-летней студентки

Во Владивостоке к поискам пропавшей 19-летней студентки присоединились волонтеры, о чем стало известно в понедельник, 15 мая.

В паблике в социальной сети «ВКонтакте» поисковая организация «ПримПоиск» опубликовала пост с приметами девушки и телефонами связи с сотрудниками полиции и волонтерами.

15 мая стало известно, что в УМВД России по Владивостоку обратилась жительница Республики Тыва, которая рассказала, что ее 19-летняя сестра перестала выходить на связь. Она отметила, что девушка находилась на учебе во Владивостоке.

В беседе с «Известиями» сестра девушки уточнила, что та перестала выходить на связь 12 мая. В последнем телефонном разговоре она сказала, что ее кто-то преследует и хочет убить. У девушки при этом разряжался телефон.