В Белоруссии перевели войска ПВО в боеготовность номер один

В Белоруссии перевели войска противовоздушной обороны (ПВО) в степень боевой готовности номер один. Об этом сообщил президент государства Александр Лукашенко во время посещения центрального командного пункта военно-воздушных сил (ВВС) и войск ПВО 15 мая.



Лукашенко указал, что войска в повышенной боевой готовности находятся на протяжении трех суток, передает Telegram-канал «Пул первого». Он подчеркнул при этом, что обстановка в Белоруссии не носит критического характера.

О посещении белорусским лидером центрального командного пункта ВВС и войск ПВО стало известно ранее этим же днем. Как сообщалось, Лукашенко заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

В начале апреля Лукашенко встречался с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Минске. В рамках беседы он указал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности. Прежде белорусский лидер заявлял, что перед страной на фоне расширения НАТО и других угроз стоит задача обезопасить себя. При этом он подчеркивал, что в настоящее время нападать на Белоруссию никто не собирается.