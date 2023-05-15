Реклама
Прямой эфир
Авто
На бывшем заводе Toyota в Петербурге хотят выпускать микрокар
Мир
Пентагон подтвердил отправку 31 танка Abrams в Германию для обучения солдат ВСУ
Мир
В Тбилиси начался митинг против прямого авиасообщения с Россией
Мир
США введут санкции в отношении вовлеченных в ВТС РФ и Ирана
Мир
Макрон указал на отсутствие поставок оружия Киеву для нападения на РФ
Мир
Эрдоган выразил уверенность в победе во втором туре президентских выборов
Мир
Франция готова приступить к обучению украинских пилотов
Мир
Небензя предрек украинским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Гани
Мир
МИД РФ раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении России
Мир
Венгрия заблокировала транш из фонда мира на €500 млн для Украины
Интернет и технологии
Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft и Activision Blizzard
Мир
Литва в течение 10 лет направит €23 млрд на военные нужды
Мир
Консультации по зерновой сделке продлятся до 18 мая

По программе капремонта в Москве обновили 82 поликлиники

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве по программе капремонта обновили 82 поликлиники. Об этом в понедельник, 15 мая, мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник после капитального ремонта открылись две поликлиники для взрослых в районе Печатники и в Зеленограде. Пациентов готовы принять обновленные филиал №1 поликлиники №109 и поликлиническое отделение №5 городской клинической больницы имени Кончаловского. Медпомощь здесь оказывают специалисты восьми востребованных специальностей, пишет НСН.

По словам мэра, поликлиники в столице обновляют по новому московскому стандарту. В настоящее время открыты уже 82 здания поликлиники из 200, где запланирован ремонт, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Чиновник отметил, что в ходе ремонта специалисты заменили все инженерные системы, сделали перепланировку и стильный дизайн, установили самое современное оборудование. Зону ожидания для посетителей оборудовали кулерами, диванами, телевизорами и кондиционерами, пишет сайт aif.ru. Кроме того, в порядок привели территории около поликлиник, отмечает телеканал «360».

«Медицинскую помощь здесь оказывают врачи восьми востребованных специальностей — жители смогут тщательнее следить за своим здоровьем и проходить необходимые исследования рядом с домом», — цитирует мэра «Москва 24».

Без пыльных полок: как цифровые технологии приходят на смену бумажным журналам в поликлиниках Москвы
Новый электронный сервис позволит врачам получать доступ к актуальным данным о пациентах в режиме онлайн

В апреле стало известно, что в ближайшие месяцы в Москве после реконструкции откроют десятки поликлиник. В ближайшее время планируется запустить десятки медучреждений первого звена в рамках масштабной программы обновления амбулаторного фонда столицы.

В марте Сергей Собянин заявил об ускорении масштабной программы реконструкции районных поликлиник столицы. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2023 года, пишет сат kp.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023