По программе капремонта в Москве обновили 82 поликлиники

В Москве по программе капремонта обновили 82 поликлиники. Об этом в понедельник, 15 мая, мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник после капитального ремонта открылись две поликлиники для взрослых в районе Печатники и в Зеленограде. Пациентов готовы принять обновленные филиал №1 поликлиники №109 и поликлиническое отделение №5 городской клинической больницы имени Кончаловского. Медпомощь здесь оказывают специалисты восьми востребованных специальностей, пишет НСН.

По словам мэра, поликлиники в столице обновляют по новому московскому стандарту. В настоящее время открыты уже 82 здания поликлиники из 200, где запланирован ремонт, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Чиновник отметил, что в ходе ремонта специалисты заменили все инженерные системы, сделали перепланировку и стильный дизайн, установили самое современное оборудование. Зону ожидания для посетителей оборудовали кулерами, диванами, телевизорами и кондиционерами, пишет сайт aif.ru. Кроме того, в порядок привели территории около поликлиник, отмечает телеканал «360».

«Медицинскую помощь здесь оказывают врачи восьми востребованных специальностей — жители смогут тщательнее следить за своим здоровьем и проходить необходимые исследования рядом с домом», — цитирует мэра «Москва 24».

В апреле стало известно, что в ближайшие месяцы в Москве после реконструкции откроют десятки поликлиник. В ближайшее время планируется запустить десятки медучреждений первого звена в рамках масштабной программы обновления амбулаторного фонда столицы.

В марте Сергей Собянин заявил об ускорении масштабной программы реконструкции районных поликлиник столицы. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2023 года, пишет сат kp.ru.