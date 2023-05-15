Баскетболист Швед продолжит карьеру после избиения

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед, который был избит в начале мая в центре Москвы, продолжит карьеру после инцидента, о чем он заявил в понедельник, 15 мая.

«Чувствую себя нормально. Рад быть на игре. Как игрок на паркет вернусь уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу», — рассказал он в интервью ТАСС.

Нападение на спортсмена было совершено 2 мая. Это произошло на выходе из ресторана на Большой Никитской улице. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом свода и основания черепа.

6 мая Пресненский суд Москвы арестовал главного фигуранта уголовного дела об избиении Шведа. До этого троих участников инцидента суд арестовал до 2 июля.

Позже баскетболиста выписали из больницы. Швед рассказал в видеообращении, что чувствует себя намного лучше и выразил благодарность за любовь и поддержку, которую он получил во время лечения.