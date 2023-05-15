Реклама
Прямой эфир
Авто
На бывшем заводе Toyota в Петербурге хотят выпускать микрокар
Мир
Пентагон подтвердил отправку 31 танка Abrams в Германию для обучения солдат ВСУ
Мир
В Тбилиси начался митинг против прямого авиасообщения с Россией
Мир
США введут санкции в отношении вовлеченных в ВТС РФ и Ирана
Мир
Макрон указал на отсутствие поставок оружия Киеву для нападения на РФ
Мир
Эрдоган выразил уверенность в победе во втором туре президентских выборов
Мир
Франция готова приступить к обучению украинских пилотов
Мир
Небензя предрек украинским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Гани
Мир
МИД РФ раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении России
Мир
Венгрия заблокировала транш из фонда мира на €500 млн для Украины
Интернет и технологии
Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft и Activision Blizzard
Мир
Литва в течение 10 лет направит €23 млрд на военные нужды
Мир
Консультации по зерновой сделке продлятся до 18 мая

Все девять паромных переправ открылись в Омской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Омской области открыли все девять паромных переправ. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Переправы расположены в Большереченском, Знаменском, Усть-Ишимском, Тевризском и Черлакском районах региона. Основная их часть работает с 7 утра до 19 или 22 часов, пишет ИА «Город55».

Для пассажиров проезд бесплатный, но заплатить придется за перевозку транспортных средств, грузов или багажа. С этого года цена стала выше на 10 рублей и теперь начинается от 220 рублей, стоимость перевозки транспорта зависит от его грузоподъемности.

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», жители могут пользоваться переправами бесплатно, поскольку данные услуги субсидируются из регионального бюджета. Стоимость провоза багажа и машин по-прежнему остается ниже экономически обоснованной.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023