Все девять паромных переправ открылись в Омской области
На территории Омской области открыли все девять паромных переправ. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.
Переправы расположены в Большереченском, Знаменском, Усть-Ишимском, Тевризском и Черлакском районах региона. Основная их часть работает с 7 утра до 19 или 22 часов, пишет ИА «Город55».
Для пассажиров проезд бесплатный, но заплатить придется за перевозку транспортных средств, грузов или багажа. С этого года цена стала выше на 10 рублей и теперь начинается от 220 рублей, стоимость перевозки транспорта зависит от его грузоподъемности.
Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», жители могут пользоваться переправами бесплатно, поскольку данные услуги субсидируются из регионального бюджета. Стоимость провоза багажа и машин по-прежнему остается ниже экономически обоснованной.