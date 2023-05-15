Реклама
Прямой эфир
Авто
На бывшем заводе Toyota в Петербурге хотят выпускать микрокар
Мир
Пентагон подтвердил отправку 31 танка Abrams в Германию для обучения солдат ВСУ
Мир
В Тбилиси начался митинг против прямого авиасообщения с Россией
Мир
США введут санкции в отношении вовлеченных в ВТС РФ и Ирана
Мир
Макрон указал на отсутствие поставок оружия Киеву для нападения на РФ
Мир
Эрдоган выразил уверенность в победе во втором туре президентских выборов
Мир
Франция готова приступить к обучению украинских пилотов
Мир
Небензя предрек украинским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Гани
Мир
МИД РФ раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении России
Мир
Венгрия заблокировала транш из фонда мира на €500 млн для Украины
Интернет и технологии
Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft и Activision Blizzard
Мир
Литва в течение 10 лет направит €23 млрд на военные нужды
Мир
Консультации по зерновой сделке продлятся до 18 мая

МИД РФ раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России являются попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Так в министерстве отреагировали на слова французского лидера в интервью изданию Opinion о том, что Россия впадает в «вассальную зависимость» от Китая.

«Чем чаще мы слышим такие «молитвенные заклинания», тем становится яснее, что под давлением действительности политические элиты европейских стран перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности», — отмечается в заявлении ведомства.

Также Грушко добавил, что продолжающиеся поставки вооружения Украине — это единственный способ для стран «коллективного Запада» снять с себя ответственность за кризис, в который они погрузили многие страны. Отказ от такой политики был бы равнозначен признанию ими своих ошибок, а на это Запад пойти не может.

При этом Парижу не дают покоя международные дружеские отношения между Москвой и Пекиной.

«Однако в складывающейся картине мира Макрону, как и другим лидерам Запада, придется смириться с реальностью крепких, равноправных и взаимоуважительных отношений между Москвой и Пекином. Фактором, чье значение и влияние на международные отношения будет только усиливаться», — резюмировали в министерстве.

Ездим парой: зачем Эммануэль Макрон взял в Пекин главу Еврокомиссии
И чего ожидать от переговоров по украинской теме

Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал заявление Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы впадает в вассальную зависимость от Китая. По его словам, отношения Москвы и Пекина носят исключительно партнерский характер.

Ранее, 26 апреля, офис Макрона заявил, что во Франции поддерживают любой диалог, который будет способствовать установлению мира на Украине в соответствии с ключевыми интересами Киева и нормами международного права. В администрации отметили, что эта позиция была высказана Макроном во время его апрельского визита в Китай.

Вместе с тем слова Пескова о том, что КНР — это стратегический партнер России, подтверждают слова и действия президента России Владимира Путина. Так, 10 мая, Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о заключении соглашения с Китаем по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023