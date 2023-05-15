МИД РФ раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении России

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России являются попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Так в министерстве отреагировали на слова французского лидера в интервью изданию Opinion о том, что Россия впадает в «вассальную зависимость» от Китая.

«Чем чаще мы слышим такие «молитвенные заклинания», тем становится яснее, что под давлением действительности политические элиты европейских стран перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности», — отмечается в заявлении ведомства.

Также Грушко добавил, что продолжающиеся поставки вооружения Украине — это единственный способ для стран «коллективного Запада» снять с себя ответственность за кризис, в который они погрузили многие страны. Отказ от такой политики был бы равнозначен признанию ими своих ошибок, а на это Запад пойти не может.

При этом Парижу не дают покоя международные дружеские отношения между Москвой и Пекиной.

«Однако в складывающейся картине мира Макрону, как и другим лидерам Запада, придется смириться с реальностью крепких, равноправных и взаимоуважительных отношений между Москвой и Пекином. Фактором, чье значение и влияние на международные отношения будет только усиливаться», — резюмировали в министерстве.

Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал заявление Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы впадает в вассальную зависимость от Китая. По его словам, отношения Москвы и Пекина носят исключительно партнерский характер.

Ранее, 26 апреля, офис Макрона заявил, что во Франции поддерживают любой диалог, который будет способствовать установлению мира на Украине в соответствии с ключевыми интересами Киева и нормами международного права. В администрации отметили, что эта позиция была высказана Макроном во время его апрельского визита в Китай.

Вместе с тем слова Пескова о том, что КНР — это стратегический партнер России, подтверждают слова и действия президента России Владимира Путина. Так, 10 мая, Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о заключении соглашения с Китаем по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор».