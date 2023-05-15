Немков призвал Олейника выступать как можно больше
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков 15 мая призвал российского спортсмена Алексея Олейника выступать на профессиональном уровне как можно дольше.
«Сколько Алексей сможет биться на серьезном уровне? По мне — чем больше, тем лучше. Чтобы радовать болельщиков такими боями. Пока есть порох в пороховницах, надо выступать», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».
Немков отметил, что поединок Олейника и британца Оли Томпсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» будет интересно посмотреть.
Ранее, 13 мая, Олейник сообщил «Известиям» о своем намерении закончить предстоящий бой с Томпсоном досрочно. Российский боец заявил, что план боя готов на 75%. Он отметил, что считает британца достойным противником.
До этого, 12 мая, боксер Эдуард Трояновский назвал сильную сторону Олейника: он прекрасно владеет удушающим приемом и способен показать себя с хорошей стороны.
10 мая боец смешанного стиля Андрей Семенов рассказал, что Олейник долго отсутствовал в РФ, это будет его первое выступление после приезда на родину. Он предположил, что боец постарается закончить поединок против Томпсона в борьбе.
Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.
Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.
Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.