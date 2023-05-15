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Немков призвал Олейника выступать как можно больше

Немков: Олейнику надо выступать, «пока есть порох в пороховницах»
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков 15 мая призвал российского спортсмена Алексея Олейника выступать на профессиональном уровне как можно дольше.

«Сколько Алексей сможет биться на серьезном уровне? По мне — чем больше, тем лучше. Чтобы радовать болельщиков такими боями. Пока есть порох в пороховницах, надо выступать», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Немков отметил, что поединок Олейника и британца Оли Томпсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» будет интересно посмотреть.

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Ранее, 13 мая, Олейник сообщил «Известиям» о своем намерении закончить предстоящий бой с Томпсоном досрочно. Российский боец заявил, что план боя готов на 75%. Он отметил, что считает британца достойным противником.

До этого, 12 мая, боксер Эдуард Трояновский назвал сильную сторону Олейника: он прекрасно владеет удушающим приемом и способен показать себя с хорошей стороны.

10 мая боец смешанного стиля Андрей Семенов рассказал, что Олейник долго отсутствовал в РФ, это будет его первое выступление после приезда на родину. Он предположил, что боец постарается закончить поединок против Томпсона в борьбе.

Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

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